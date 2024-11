Nagyon aggódnak a barátok: Matthew Perry halála óta eddig nem látott magányba burkolózott Matt LeBlanc

Egy-két személyt leszámítva nem keresi a barátai társaságát Matthew LeBlanc és magányosan, távol a világtól éli az életét az otthonába bezárkózva. A színészről köztudott, hogy egyébként is magányra hajlamos, és szeret félrevonultan élni, ám ismerősei szerint korábban ennyire nem zárkózott be, mint most a tavaly októberi haláleset óta. Matt ugyanis nagyon közeli barátja volt a fiatalon elhunyt Matthew Perrynek, és a gyász csak rátett még egy lapáttal az egyébként is magának való színész elzárkózására - számolt be róla a Life.hu.

Aggódnak barátai a bezárkózott Matt LeBlancért /Fotó: Momodu Mansaray

Egy közeli ismerőse szerint ideje nagy részében ki sem teszi a lábát a házából, és csak néhány közeli barátja és kollégája jár át hozzá ápolni a lelkét, vagy éppen főzni.

Matt mindig is távol tartotta magát az iparágra jellemző drogoktól, hogy megőrizze egészségét és elméje tisztaságát, az egyetlen káros szenvedélye a cigaretta

- árulta el a bennfentes, aki szerint önkéntes száműzetésbe vonult a színész Perry halála után. Ráadásul nem ez volt az első eset, hogy elvágta magát a külvilágtól, korábban 2006-ban a Jóbarátok spin-off sorozatának bukása után is évekre eltűnt.

Évekig alig hagytam el a házamat. Kiégtem. Más színészek az ügynöküknek telefonálnak, hogy mi az aktuális feladat, én viszont azt kértem tőlük, hogy felejtsenek el néhány évre

- nyilatkozta a sztár az első eltűnése során. Most a barátai nagyon aggódnak érte, ugyanis Matthew Perry korai és tragikus halála óta eddig nem látott magányba burkolózott a sztár. A bennfentes szerint mindössze néhány emberrel tartja a kapcsolatot, például Jennifer Anistonnal és Courteney Cox-val. Jennifer állítólag még sok időt is tölt az otthonában és főz is a volt kollégájára, illetve ápolja a lelkét - írja a lap.