Noszály Sándor több mint egy hónapig volt a pszichiátria betege, most azonban kiengedték. Sajtóinformációk szerint ennyi idő kellett ahhoz, hogy az egykori Nagy Ő gyógyszereit megfelelően be tudják állítani, így most már otthonról lábadozhat.

Noszály Sándort kiengedték

A híresség október elején kezdett furcsán viselkedni, magatartásával pedig sokaknak szemet szúrt. Amikor Amerikába utazott, viselkedése miatt letartóztatták, s mikor hazaszállították, a családja már a reptéren várta, hogy azonnal a klinikára vigyék.

Értesülések szerint a tenisz edző már egy hete elhagyta a kórházat, így tehát otthon gyógyulhat. A család szerint az állapota nagyon súlyos volt, de most együtt vigyáznak rá, s figyelnek, hogy fokozatosan szoktassák vissza a mindennapokba.