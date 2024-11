Mihályfi Luca és Hegyes Berci végre megtörte a csendet: közös fotóval jelentették be a hírt

Mihályfi Lucával a Dancing with the Stars 5. évadának első élő showjában a zsűri közölte, ő az idei éved egyik legnagyobb esélyese. Ennek megfelelően Hegyes Bercivel az oldalán végül az ő produkciójuk is volt az, amelyik két héttel ezelőtt bezsebelte a 2024-es műsor első 10 pontosát. Mindez azonban hiába: az ötödik adásban ugyanis tangójukkal végül a kiesés szélére kerültek, ahonnan csak a rajongói szavazatoknak köszönhetően menekültek.

Irdatlanul hálásak vagyunk Nektek hogy továbbjutottunk a következő adásra!

- írta is Hegyes Berci saját Instagram-oldalán ezzel köszönetet mondva a rajongóknak, amit nem sokkal később Luca is megtett:

A héten hasonló bomba tánccal készülünk srácok! Köszii, hogy szurkoltok nekünk

- közölte az énekesnő, akinek szavaiból arra lehet következtetni, hogy ismét valamilyen latin tánccal lépnek majd parkettre, ugyanis a posztjában megosztott cha-cha-cha koreójukból származó fotója erre enged következtetni. Na meg az, hogy a zsűri, Berci és a saját elmondása szerint is a latin táncokban tudja igazán kiélni magát, az megy neki a leginkább.