Ennyi volt! Két versenyző is kiesett a Megasztárból

Újabb két versenyző számára ért véget a Megasztár hetedik évada. A nyolc énekes ezúttal is két fordulóban lépett színpadra, azonban a múlt héttel ellentétben most duetteket is előadtak. Az első négyesből Dányi Róbert és Szilágyi József kerültek a veszélyzónába, Bánsági Petronella és Orbán Rudolf pedig a másik négyesből.

Fotó: Bors

A nézők szavazatai alapján Dányi Róbert számára ért véget a tehetségkutató, míg a zsűritagok döntése értelmében Szilágyi József is kiesett a műsorból.