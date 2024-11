Kemény kritikát fogalmazott meg a Megasztár kiesője: hibázott a zsűri?

Drámaian zárult a Megasztár 7. évadának első élő show-ja. A műsorból három énekes is távozott. A szabályok szerint a legkevesebb nézői szavazatot kapó énekesek kerültek veszélyzónába, a műsor egy pontján pedig a Megasztár zsűrije döntött két énekes sorsáról. Ekkor esett ki Papp Doma, aki most kifejtette a véleményét a történtekről.

Papp Doma nem teljesen érezte jogosnak a Megasztár zsűrijének érvelését (Fotó: Máté Krisztián)

A Megasztár kiesője: „Nem értek egyet a döntéssel"

A tehetségkutató háttérműsorában, a Megamániában vallatták a Megasztár kiesőit: Imreh Zsanettet, Buzási Patrikot és Papp Domát: utóbbinak bőven volt mit mondania. Veszélyzónában állva ugyanis csak ő és Bánsági Petronella került abba a szituációba, hogy a zsűri döntsön a továbbmenetelükről.

– A percek, pillanatok ott óráknak tűntek – vallotta be Doma. – Az ember próbálja túlélni ezt a szituációt, szürreális arra várni, hogy a guillotine levágja az ember fejét. Meg persze a többiekért is összeszorul a szív, hiszen láttuk testközelből, hogy ki mennyi munkát tett bele a produkciójába. Tehát az ember magáért is izgul, a többiekért is izgul. Sajnálja, aki kiesett, nem akar kiesni, de azt sem akarja, hogy más essen ki… – fejtegette Papp Doma esetében a zsűri azzal érvelt, hogy bár a produkciója ezúttal rendben volt, a középdöntőben, a „hirtelen halál” és párbaj szituációban nem hozta az elvárt szintet.

A Megasztár zsűrije csak egy alkalommal szólhatott bele a verseny alakulásába: Papp Doma és Bánság Petronella sorsáról döntöttek (Fotó: Máté Krisztián)

– Ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor szerintem a középdöntős teljesítményt az élő show-ban figyelembe venni, nem teljesen szerencsés. Ez a pillanat művészete. Az pedig az akkor megtörtént dolgok összegzése. Ebből a szempontból nem értek egyet a döntéssel. De elfogadtam és megértettem. Az pedig, hogy a Nelli jobban tetszett, validálni is tudom. Hiszen nem arról volt szó, hogy ki hibázott többet, vagy ki a jobb: szerintem két hasonló színvonalú produkcióról volt szó, és a zsűrinek szimpatikusabb volt Nelli – fogalmazott Doma.