Hoppá! Most kiderült, ki rabolta el a Megasztár „tinijének” szívét

Persze tudjuk, hogy Dányi Robi(ka) tulajdonképpen már egy felnőtt férfi, hiszen elmúlt 18 éves, de így is ő lett a Megasztár 2024-es évadának „nagy öregjeinek” a szeme fénye, vagyis mindannyian féltő gondoskodással veszik őt körül. Feltehetően kap tanácsokat a jövőbeli szerelmi életére vonatkozóan is, pedig Robinak ebben a tekintetben határozott elképzelése van, még ha tapasztalata nincs is túl sok. És ha már Till Attila bele is kérdezett a témába és megtudtuk, hogy valóban nem rendelkezik különösebb tapasztalatokkal a szerelem terén, vettük a bátorságot és megkérdeztük a szemtelenül fiatal tehetséget: ki az, akiért elepedt a nem is olyan régmúltba vesző tinédzser éveiben.

Dányi Robi még nem volt igazán szerelmes. Talán majd a Megasztár után... (Fotó: Bors)

Dányi Robi: „Számomra az összkép a legfontosabb...”

– Valójában nem teljesen mondtam igazat Tilla kérdésére, mert voltam már szerelmes. Egyszer… De nem alakult olyan komolyan, hogy érdemes legyen hosszabban belemenni.

Viszont nekem kevés, hogy valaki külsőleg tetszen. Talán furcsán hangzik ez egy tizennyolc éves srác szájából, de számomra az összkép a legfontosabb és ezt az összképet nem csupán a szememmel alakítom ki – kezdte meglepő megfontoltsággal a Megasztár fiatal tehetsége, aki bár kap üzeneteket lányoktól, nem hisz abban, hogy az interneten köttetett ismeretségből akár szerelem is kialakulhat. Igen, Dányi Robi egy igazi, régi vágású gentleman.

A Megaasztár fiatal tehetsége lehet minden lányos anyuka álma (Fotó: Bors)

Egy valakiért kivételt tenne a Megasztár énekese

– Én hiszek az udvarlás erejében és fontosságában. Úgy képzelek egy randevút, ahogyan az a nagykönyvben meg van írva. Rózsacsokor, alkalomhoz illő ruha és vacsora, vagyis a szerintem elvárható minimum. Az szóba sem jöhet, hogy ne személyesen ismerkedjek meg azzal a lánnyal, aki elrabolja a szívem és hagyja, hogy én is elraboljam az ő szívét. Igen, kaptam már pár kedves üzenetet lányoktól, mióta elindult a Megasztár, de egy kedves válasznál messzebb nem jutottam és aligha fogok – nevetett a Megasztár döntőse, aki hozzátette, azt reméli, hogy az igazi szerelem egy barátságból alakul majd ki az életében. Egyetlen esetet azért megemlített, ami ha bekövetkezik, kész feladni az elveit. – Kis srácként nagyon szerettem nézni a Disney csatornát és ahogy szerintem sokan, én is oda voltam Selena Gomezért.

Na, ha ő írna rám, akkor elgondolkodnék azon, hogy mégis csak megérne egy misét ez az internetes ismerkedés

– nevetett ismét Dányi Robi.