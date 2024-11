Máris szépségápoló krémekkel keni Kulcsár Edina a kicsi lánya arcát: megdöbbentek a rajongók

Egy időben Kulcsár Edina az ország leggyönyörűbb nője volt. Ő nyerte el a Magyarország szépe díjat 2014-ben, hazánk szépségkirálynője pedig a Miss World világversenyen is indult ebben az évben, ahol soha nem látott eredményt ért el: a világ második legszebb hölgyének választották. Magabiztossága, csodás arca, alakja és mosolya mindenkit lenyűgözött, és biztosak voltunk abban, hogy hatalmas karrier áll előrre. Ez pedig így is lett.

Kulcsár Edina most G.w.M felesége

Edina számára tehát nagyon fontos a külcsíny, de közel sem annyira, mint a boldog, szerető család. Mindig is arról álmodozott, hogy nagy családja lesz, és sok gyermeket nevelhet. Szerencsére ez az álma valóra is vált, nemrég adott életet ugyanis a negyedik kisgyermekének, Dionnak. Közvetlenül előtte Amara látta meg a napvilágot, a két gyermek születése között pedig nem telt el egy év sem. Ez természetesen hatással volt Edina kinézetére, amit mostanában elkezdett korrigálni.

Edinára felszaladt pár kiló, és a bőre is megsínylette a terhességet. Most, hogy belerázódott a négygyermekes anyaságba, újra oda szeretne figyelni a szépségápolásra: ismét tornázni kezdett, és tudatos a szépségápolásban is. Ezt azonban immáron a gyermekei is ellesik tőle. Most Nináról posztolt egy képet, amelyen arcpakolás van az arcára kenve, a kislány pedig emiatt boldogan mosolyog.

A hajápolás után jó pár napja rákapcsoltam a tudatos arcápolásra is, amit a gyerekek figyelemmel kísérnek, és nyilván mindenki ki szeretné próbálni, amiket én is használok.

