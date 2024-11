Három éve hagyta maga mögött az anorexiát a TV2 fiatal sztárja

Azóta sok mindenben benne vagyok párkapcsolat, munka, karrier, család terén... és még sorolhatnám. Egy dolog megváltozott... ÖNTISZTELET. Most is annyira tisztelem magam, mint még soha. Tudom, hol álljak meg, hol akarok harcolni, dönthetek úgy, hogy igent vagy NEM-et mondok... A környezetemet választom és kiállok magamért igazságtalan helyzetekben és értékelni tudom magam.... e.t.c. Néha sírok az egész miatt, de gyakran nevetek is, ami nem így volt.