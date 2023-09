Az egykor anorexiával küzdő Krizsán Lili: „Ma már örömet okoz nem csak az evés, hanem a főzés is”

Sokak számára ismerős arc lép be a Séfek Séfe konyhájába. Krizsán Lilit két évvel ezelőtt a Sztárban sztár leszek! című tehetségkutatóban ismerte meg az ország. Ott már bizonyította, hogy tehetséges énekesnő, most azonban kipróbálja, hogy fakanállal a kezében hogyan is boldogul.

– A bakancslistám egy részeként szerepel, milyen műsorokban szeretnék részt venni, az egyik ilyen egy főzőverseny. Amikor megtudtam, hogy indul a Séfek Séfe negyedik évada, kaptam az alkalmon és jelentkeztem – kezdte lapunknak. – Persze tisztában vagyok a képességeimmel, de úgy gondoltam, egy esélyt megérdemlek, és kipróbálom magam. Nagyon szeretek főzni, talán valamelyest értek is hozzá, remélem, ez a képernyőről is le fog jönni a nézőknek. Rendkívül jó élmény volt számomra, minden ott töltött percét élveztem, örültem, hogy találkozhattam a séfekkel – mondta mosolyogva az énekesnő.

Az énekesnő otthonosan mozog a konyhában Fotó: TV2

„Van kiút a betegség verméből”

Lili nyár elején lapunkkal osztotta meg a hírt, óriási változást történt az életében. Egy időre felhagyott az énekléssel, mindent maga mögött hagyott, és Ausztriába költözött. Többek között annak az időszaknak intett búcsút, amikor anorexiája mélypontján többször megjárta a kórházat. Persze mindez már a múlt, sikerült teljesen felépülnie, többek között ezt is szerette volna megmutatni a gasztroreality által.

Szerettem volna megismerteti a nézőkkel, milyen is az igazi Krizsán Lili, és hogy a sorstársaimnak megmutathassam, van kiút a betegség verméből.

– A főzést, az evést is lehet élvezni, ha foglalkozik a problémájával az ember. Nekem sikerült visszanyertem az étel szeretetét is, ma már örömet okoz nem csak az evés, hanem a főzés is – árulta el a fiatal lány.

Babett és Lili a Sztárban sztár leszek! óta is rendszeresen tartják a kapcsolatot Fotó: TV2

Köllő Babett kísérte el

Lili nem családtagokkal érkezett a válogatóra, ugyanis egykori mestere, Köllő Babett kísérte el.

– A Sztárban sztár leszek! óta is megmaradt a jó kapcsolatunk, még a műsorban kerültünk közel egymáshoz. Nekem sokat jelentett, hogy ott volt velem. Babett mindenben támogat, számíthatok rá, bármi történik velem, ha tud, segít – mesélte az énekesnő.

A Sztárban sztár leszek! mestere lapunknak elárulta, örömmel tett eleget egykori mentoráltjának a kérésére.

Ha valamelyik versenyzőm arra kér, hogy menjek vele, természetes, hogy támogatom és csinálom.

– Nagyon jól éreztem magam, míg Lili főzött, Nórival jól szórakoztunk. Szurkoltam Lilinek. Épp tegnap írt, hogy hamarosan jön Budapestre, és találkozunk – mondta Babett.

Hogy sikerül-e meggyőznie Lilinek a séfeket főztjével, a mai adásból kiderül.