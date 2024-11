Nem bírta tovább a nyomást: a nyilvánosság előtt fakadt sírva Jennifer Lopez

Az elmúlt hetek, hónapok nem úgy alakultak Jennifer Lopez számára, ahogyan azt ő szerette volna. Hiszen előbb válságba került, majd aztán tönkre is ment a Ben Affleckkel való házassága. Ráadásul a magánéleti nehézségek kihatottak a zenei karrierjére is.

Sírva kért bocsánatot a nézőktől Jennifer Lopez Fotó: Agence / Bestimage / Northfoto

Ugyanis az énekesnő nyári turnéja júliusban kezdődött volna, ám erre a koncertsorozatra nem került sor. Jennifer Lopez lemondta a fellépéseit, a hivatalos indoklás pedig az volt, hogy a családjával és a gyerekeivel kíván több időt tölteni. Ez idő tájt röppentek fel az első hírek arról is, hogy Lopez és Ben Affleck házassága romokban van: a turné elmaradásával kapcsolatban több teória is napvilágot látott.

Az énekesnő a This is Me… Live koncertsorozat májusi lemondásakor bocsánatot kért a rajongóktól és most újra megtette. A minap a Graham Norton Show-ban bevallotta, hogy elsírta magát a turné lemondása miatt.

Úgy döntöttem, hogy kiveszem a nyarat, és otthon leszek a gyerekekkel, és ez volt a legjobb dolog, amit valaha tettem, de szeretnék bocsánatot kérni a rajongóktól, mert tudom, hogy sokan eljöttek volna

– mondta Jennifer Lopez.

− Megszakad a szívem, és el vagyok keseredve, hogy cserbenhagytalak benneteket. Tudjátok, hogy nem tenném ezt, ha nem érezném, hogy feltétlenül szükséges. Ígérem, hogy jóvá teszem, és újra együtt leszünk. Nagyon szeretlek titeket - nyilatkozta korábban.