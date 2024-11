Ijesztő röntgenfelvétel: kórházba került a magyar énekes

Varga Viktor ugyan november 3-án legyőzte a nála 20 centivel alacsonyabb és jó pár évvel idősebb Sárközi Ákos séfet az RTL verekedős műsorának döntőjében, azonban a csihi-puhiért nagy árat fizetett.

Varga Viktor kórházban kötött ki (Fotó: Bors)

Az öntörvényű énekes nagyon komolyan vette a bunyót, mint mindenbe, a kesztyűzésbe is elképesztően beleélte magát, így nem is úszta meg sérülés nélkül a kalandot. Varga Viktor egy 24 órán át elérhető Facebook-történetben számolt be arról, hogy kórházba került, egészen pontosan a sebészeten kötött ki. Az énekes ujjait megröntgenezték, és bár nem lehet tudni, hogy mi a pontos diagnózis: a Viktor által közzétett röntgenfelvételből kiderül, hogy mindkét ujja roncsolódott.

„Nyilván a középső ujjaim mentek szét”

– konstatálta a különc előadóművész a röntgenfelvételt látva, amiből bizony az is kiderül, hogy a második neve János.

Varga Viktor középső ujja sérült (Fotó: Facebook)

Varga Viktor volt párja kitálalt az énekesről

Varga Viktor sokáig alkotott egy párt a mostani Megasztárban is feltűnt Zsembera Liliána táncossal, és sokáig úgy tűnt, végre talált egy olyan lányt, aki nem akarja őt korlátozni. Bár azóta mégis szakítottak, nem váltak el haragban.

– Nincs ezzel semmi baj, hiszen neki köszönhetem azt, ha az emberek felismernek. Attól függetlenül, hogy már nem vagyunk egy pár, jóban maradtunk, nincs bennünk harag. Viktornak nem a terepe a monogámia, ő kicsit szabadabban éli az életét, amivel nincs is semmi baj, viszont én inkább a klasszikus párkapcsolat híve vagyok. Hiába szerettük egymást, mivel ennyire máshogyan gondolkodunk az életről és a jövőnkről, nem működhetett hosszú távon a kapcsolatunk. Úgy érzem, hogy ha nincs ez a különbség, akkor tökéletes pár lehettünk volna Viktorral

– kezdte a hot! magazinnak Liliána, aki Varga Viktor barátnője volt.

– Olyan párt szeretnék, aki úgy gondolkodik, ahogyan én: akivel előbb-utóbb összeköltözhetek, aki hisz a házasságban, és akivel családot alapíthatnék, ugyanis nagyon szeretnék gyereket. Emellett fontos, hogy ne csak egyikünk alkalmazkodjon a másikhoz

– fejtegette a a fiatal lány.