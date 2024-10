Varga Viktor párja volt, most kitálalt!

Zsembera Liliána Megasztár-produkciója továbbjutást ért, az énekesnő a Sztárban sztár leszek! után próbált szerencsét - és le is nyűgözte a zsűrit. Egykor Varga Viktor párja volt, így sokaknak lehet ismerős a TV2 Párharc című műsorából is, amit megnyertek. Őt viszont egyáltalán nem zavarja, ha még a szakítás után is az énekeshez kötik az emberek.

Zsembera Liliána a Megasztár színpadán is fantasztikusan teljesített - Fotó: TV2 / hot magazin

Varga Viktor expárja: Nem működhetett a kapcsolatunk

– Nincs ezzel semmi baj, hiszen neki köszönhetem azt, ha az emberek felismernek. Attól függetlenül, hogy már nem vagyunk egy pár, jóban maradtunk, nincs bennünk harag. Viktornak nem a terepe a monogámia, ő kicsit szabadabban éli az életét, amivel nincs is semmi baj, viszont én inkább a klasszikus párkapcsolat híve vagyok. Hiába szerettük egymást, mivel ennyire máshogyan gondolkodunk az életről és a jövőnkről, nem működhetett hosszú távon a kapcsolatunk. Úgy érzem, hogy ha nincs ez a különbség, akkor tökéletes pár lehettünk volna Viktorral – kezdte a hot! magazinnak Liliána. – Olyan párt szeretnék, aki úgy gondolkodik, ahogyan én: akivel előbb-utóbb összeköltözhetek, aki hisz a házasságban, és akivel családot alapíthatnék, ugyanis nagyon szeretnék gyereket. Emellett fontos, hogy ne csak egyikünk alkalmazkodjon a másikhoz.

Varga Viktor és Zsembera Liliána szép párt alkottak egykor - Fotó: archív / hot magazin

Varga Viktor Zsembera Liliána segítségére van a mai napig abban, hogy beinduljon az énekesi karrierje.

– Mostanában kevesebbet ér rá, de azért előfordul, hogy az énektanárommal felvesszük, ahogyan énekelek egy dalt, majd ezt elküldöm neki, és véleményezi. Mindig ad tanácsokat, amiket meg is fogadok. Sok ideig voltunk együtt, elég jól megismertük a másikat, és támogatjuk egymást, amiben csak tudjuk – mesélte Lili, aki két-három éve kezdett komolyabban foglalkozni az énekléssel. – Kislánykoromban az volt a dédelgetett álmom, hogy a táncolással és az énekléssel foglalkozzak. Ebből a tánc már megvolt, ezért néhány éve elkezdtem énektanárhoz járni. Úgy érzem, most már van elég önbizalmam ahhoz, hogy kiálljak az emberek elé mikrofonnal a kezemben.

A Megasztár egy jó lehetőség arra, hogy fejlődjek. Szívesen lennék musicalszínész, de szólókarrierre is nagyon vágyom. Viktor mondta párszor, hogy majd ír nekem egy dalt; most már a szaván kellene fognom!

Aztán ki tudja, talán még egyszer duettünk is lesz. Az biztos, hogy nem adom fel! – szögezte le.