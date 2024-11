65 éves lett Kiszel Tünde. A naptárdíva hetek óta készülődött a nagy napra, több előszületésnapi bulit is szervezett már. Ennek örömére adta ki 2025-ös falinaptárát is, amelyet rajongói vele együtt már nagyon vártak. Most azonban őt lepték végre meg. Lánya, Hunyadi Donatella ugyanis vacsorát szervezett számára egy olasz étteremben, ahol egy gyönyörű ajándékot is kapott.

Donatella születésnapi vacsorát szervezett édesanyjának. Fotó: Szabolcs László

Csodálatos volt a szülinapom! Hálát adok a jó Istennek, hogy ilyen jószívű Gyermekem és Testvérem van! Donatella meglepetés vacsorát szervezett nekem! Kaptam gyönyörű, hatalmas virágcsokrot, lufikat, tűzijátékot tortát…

- sorolta a naptárdíva, aki rózsaszínbe öltözve, szettjéhez színben illő lufikkal ünnepelt. Ekkor még nem is sejtette, hogy micsoda egyedi festőművészeti ajándékot kap majd Erdélyi Tibortól. Egy alkotást, ami őt ábrázolja:

Az este megkoronázása Erdélyi Tibi érkezése volt, aki egy csodálatos, rólam készített rajzot adott át nekem, amit a két kezével készített! Meghatódtam! Ez a nap örök emlék marad, egy felejthetetlen csodálatos nap! Hálásan Köszönöm.

A vacsorán ráadásul ott volt Tünde kiskedvence, Mimi kutyus is, aki egy külön széken ülve, rózsaszín masnikkal a bundájában élvezte a szülinapozást.