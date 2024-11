Megszakad a szív: Ez történt Hadas Kriszta temetésén – Fotók

Óriási tömeg gyűlt össze november 10-én, vasárnap délelőtt a Kozma utcai Izraelita temetőnél, a forgalmat rendőrök irányították. Az egybegyűltek azért jöttek, hogy végső búcsút vegyenek az október 31-én elhunyt újságírónőtől. Hadas Kriszta mindössze 53 éves volt, amikor tragikus hirtelenséggel távozott közülünk. A temetése 11 órakor kezdődött.

Hadas Kriszta tragikus hirtelenséggel hunyt el 53 éves korában (Fotó: BORS FEJER BALINT)

A búcsúztató részleteit Hadas Kriszta lánya, Sára tette közzé néhány nappal ezelőtt a közösségi oldalakon.

– Szeretettel várunk mindenkit, aki szerette vallástól, pártállástól függetlenül. Kérjük, hogy egy kaviccsal és aki szeretné, egyetlen szál fehér rózsával vegyen tőle búcsút, a férfiak hordjanak bármilyen fejfedőt (sapka is lehet). Sári, Zsiga, Rózi, Julika, Béla és János (Kriszta nagyon büszke családja)" – állt a közleményben.

A temetésen Sára egy megrendítő beszédben búcsúzott édesanyjától, akit olyan ismert emberek kísértek utolsó útjára mint Sváby András, D. Tóth Kriszta, Presser Gábor vagy éppen Geszti Péter.

Hadas Kriszta gyógyszertárban kért segítséget, érezte, hogy nagy a baj

Hadas Kriszta halálának körülményei eleinte nem voltak tisztázottak, ugyanis az első hírek még arról szóltak, hogy vásárlás közben lett rosszul. Majd kiderült, hogy mi történt pontosan a riporterrel a halála előtt. Hadas Kriszta a Fény utcai piacra igyekezett éppen, amikor odafelé menet kezdte rosszul érezni magát. Ekkor úgy döntött, hogy betér az ottani gyógyszertárba, ahol segítséget is kért. A gyógyszerészek készségesen segítettek is a bajba jutott Hadas Krisztának, mentőt is hívtak hozzá, közben adtak neki egy pohár vizet is. Azonban senki sem sejtette, milyen nagy a baj, bár a mentősök pár perc alatt odaértek, az újságírónő életét már nem tudták megmenteni.

