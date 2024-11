Soma Mamagésa utolsó találkozásuk óta nagyon aggódott Hadas Krisztáért

– Stílusos is volt! Még a halála időpontjával is. Akkor ment el, amikor a legvékonyabb az átjáró. Mindenszentek előestéjén… Jó utat Neked drága Kriszta a fénybe! Sokan gyújtottunk, gyújtunk neked gyertyát, kívánva, hogy minél előbb lelki békére lelj, és élvezd azt az isteni szeretetet, amiben hamarosan nekünk is részünk lesz. Őszinte részvétem a családnak. Sok erőt a gyászmunkához.