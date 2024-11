Teljesen bevadította az országot: felismerhetetlen lett Gáspár Evelin

Tudjuk, hogy a celebek imádnak divatos dolgokat csinálni. Ha valaki sztárok fényűző életét éli, akkor az esetek többségében azon töri a fejét, hogy miképpen lehetne még szebb, még csillogóbb, még divatosabb. Éppen ezért drága és márkás ruhákban járnak, mindig a legjobb fordrász csinálja a hajukat, a sminkjük pedig mindig a legjobb. Most volt Halloween, aminek bár hazánkban semmi hagyománya nincs, azért a celebek rendszeresen megünneplik. Most Gáspár Evelin is megmutatta, hogy milyen csábos tud lenni.

Gáspár Evelin nagyon csábító öltözetbe bújt / Fotó: Instagram

Hazánk szinte valamennyi celebe egy halloweeni buliban táncolt, és mindenki igyekezett valami igazán különleges jelmezbe bújni. Gáspár Evelin idén a szemeivel igyekezett mindenkit megigézni: most zölden világítottak, sminkje pedig csodálatos. A ruhája azonban minden szemet magára vonz. Evelinen nagyon szexin feszül a szűk kis koktélruha, ezért szépen ki tudnak domborodni az idomai.

A sztorit és a készülődés fázisait IDE kattintva lehet megtekinteni.