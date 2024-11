Ez komoly? Falusi Mariann esküvői fotójával hirdetnek fogyáshoz csodabogyót

Nem új keletű dolog, már a legtöbb hazai híresség szembesült vele, hogy arcával és nevével visszaélnek internetes bűnözők. Falusi Mariann eddig szerencsésnek érezte magát, ugyanis egészen idén nyárig nem találkozott a saját arcmásával semmilyen kamuoldalon. Augusztusban azonban ellepték a Facebook-oldalakat az énekesnő brutális fogyásáról szóló kamureklámok. Az internetes csalók sajnos sokak zsebéből húztak ki az átveréssel pénzt gyanútlan emberekből és most még durvább csalást vetettek be.

Falusi Mariann rajongói közül sokan bedőltek a szerkesztett fotóknak Fotó: Facebook

Falusi Mariann esküvői fotója kamu

A hirdető szerint az énekesnő elképesztő fogyáson ment keresztül azért, hogy jól nézzen ki a saját esküvőjén, amihez még egy menyasszonyi ruhás fotót is csatoltak. Falusi Mariann pedig már korábban is kiírta közösségi oldalára, hogy senki ne dőljön be a fogyásával hirdető oldalaknak.

„Szóval! Nem fogytam rengeteget! És így nem is árulhattam el, hogy csináltam. És naponta meg többször iszom! Szóval kérlek benneteket, ne dőljetek be az ilyen és hasonló kamuoldalaknak és ha tehetitek, jelentsétek! Nagyon köszönöm!”

– írta akkor posztjában az énekesnő.

A legújabb kamuoldalt is többen jelentették már, de még mindig fent van az oldalon. Ami ráadásul már duplán rászedés, hiszen Falusi Mariann se nem fogyott le brutálisan, de ráadásul nem csak esküvőre nem készült, de jelenleg nincs is férfi az életében.

Teljes mértékig magányos vagyok, mint ahogy mindig is voltam. Mindig voltak kapcsolataim, 3-7 év közötti időket éltünk meg. A három, ami az első kör, a hét, aki kicsit tovább bírja, de most nincs senki. Én a remény rabja vagyok, mert mindig a következőt várom. Ez tök jó, mert mindig lehetőséget ad arra, hogy az emberben legyen lendület

– mesélte a Pa-dö-dö énekesnője Ábel Anita Egy ritmusban című műsorában nemrég.