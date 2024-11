Caramel, Szabó Zsófi és Lékai-Kiss Ramóna is ébren tölti az estéket

S.E.R.E.G. lázban ég a héten az ország: egyre nagyobb izgalommal követik Győrbíró Zsolt alezredes és csapatának a kalandjait a hétköznapi emberek, a hírességek és a véleményvezérek is. Ellepték a közösségi oldalakat a posztjaik, és a színészek is rengeteg üzenetet kaptak. Többek között Caramel és Szabó Zsófi is bekészítette már ma esti dupla záró epizódra a popcornt.