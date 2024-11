Caramel bevallotta: nem kapott elég szeretetet gyermekkorában

MolnárFerenc Caramel egy Szolnok melletti településen, Törökszentmiklóson töltötte a gyermekkorát. A településnek az úgynevezett cigánytelepén állt a házuk, amelyben sem víz sem fürdőszoba nem volt. A mélyszegénységben élő család küzdelmes hétközapjairól talán tudomást sem szerzett volna a világ, ha Caramelről nem derül ki, hogy milyen különlegesen tehetséges énekes. A sikert sikerre halmozó előadóművész élete az elmúlt évtizedekben megváltozott, azt azonban sosem felejti el, hogy honnan jött. Hogy is felejthetné?

Caramel a mélyszegénységből küzdötte fel magát (Fotó: Németh András Péter)

Caramel gyermekkora

Az énekes a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor vendége volt, ahol természetesen szóba került az is, hogy honnan indult el meghódítani a világot. Az énekes kendőzetlen őszinteséggel mondta el, hogy olyan szegénységben éltek, hogy az édesanyjával guberálni járt, hogy nem volt a házukban víz és fürdőszoba sem és, hogy abból a helyzetből szinte semmi esélye nem volt kitörni. A minőségibb élet annak fényében is igen távolinak tűnt, hogy Caramel nem kapott elég szeretet otthon...

Caramel nagyon őszintén beszélt Hajdú Péternek (Fotó: YouTube)

– A reflexeim olyanok, hogy visszatekintve mindent igyekszem hasznosnak és szépnek látni, és úgy gondolom, hogy a személyiségemnek erre volt szüksége ahhoz, hogy egy erős emberré váljak. Én már fiatalon, egészen pici gyerekként egy erős lelkű voltam. Nagyon kitartó. Mindig próbáltam mindent, tudatosan a megfelelő fiókokba rakni, hogy ne összetörjön engem, hanem több legyek általa. Hogy valahogy úgy gyarapodjak a dolgokból, hogy ne nyomorodjak meg lelkileg. Akár a szeretethiánytól vagy a tragédiáktól vagy a mélyszegénységtől. Attól, hogy egy cigánytelepen felnőtt roma vagyok – mondta Hajdú Péternek az énekes, aki így folytatta:

– Vagy legyen az a nem túl szeretetteljes családi légkör... Izgalmas ez téma. A kisfiamban és a kislányomban is nagyon látom magamat. Furcsa mondat lesz, de amikor rájuk nézek, megelevenedik az egész gyermekkorom, és... megölelem a kisfiamat és a lányomat, magamhoz szorítom őket, és megpuszilom, akkor egy kicsit magamat is... a pici gyerekkori énemet is megölelem.