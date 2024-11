Bodrogi Gyula: "Úgy érzem, Angéla nélkül nem is tudnék létezni"

A 90 éves színész remek formában van - Fotó: Markovics Gábor / hot magazin

– Minden ember életében fontos a társ. Emellett kell a mindennapi beszélgetés és az, hogy figyeljen egyik a másikra.

Mi Angélával rengeteget beszélgetünk, van, hogy órák hosszat is. Azt tudom mondani, hogy ő egy nagyon jó közönség nekem.

Nem mindig viszem haza a munkát, de amikor arról beszélgetünk, mindig elmondja a véleményét, hogy szerinte ez volt a jó, vagy mi az, ami nem stimmel. Persze mindig hozzáteszi, hogy nem szeretne beleszólni, de én így szeretem őt. Nagyon kiegészítjük egymást, és én úgy érzem, nem is tudnék Angéla nélkül létezni.

Bodrogi Gyula nem veri nagydobra korát

Áprilisban Bodrogi Gyula kerek számot ünnepelt, ugyanis kilencvenéves lett, amiről a hot! magazin hasábjain beszélt, hatalmas érzelmekkel, a családja jelenlétében. Óriási ünneplésben részesült, hiszen három színházban is köszöntötték, emellett pedig a családja, a barátai, de még a vadászok is megemlékeztek a születésnapjáról.

– Nem szeretek beszélni a koromról! Azért is mondom mindig, hogy 1934-ben születtem, és nem pedig az évszámot, a többit pedig tessék kiszámolni! Szerencsére egyáltalán nem érzem magam kilencvennek, és úgy érzem, most minden rendben körülöttem. Ez persze nem csak a véletlen, a Jóisten közbenjárása miatt is így van. Nekem eleve az „életkor” szó nagyon aggastyánosan hangzott már gyerekkoromban is. Nem filozofálok azon, hogy hány éves vagyok vagy mennyi van még hátra. Élem az életemet, és jelenleg nagyon is boldog vagyok – mondta a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

Bodrogi Gyulát a Ma este gyilkolunk szuperprodukcióban láthatják a rajongók

Az unokák mellett a szakmája az, ami igazán pörgésben tartja a színművészt, hiszen az október 31-én debütált Ma este gyilkolunk című filmben szerepel olyan neves színészek mellett, mint Pogány Judit, Hámori Ildikó, Kern András és Jordán Tamás. A karaktere egy örökmozgó színész, akit nagyon szeretett megformálni, emellett pedig a forgatásokat és az ezzel járó munkálatokat is elképesztően élvezte.