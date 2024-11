Ennyi volt: Azahriah ismét szingli, szakítottak a barátnőjével?

Azahriah nevét sokan akkor ismerték meg, mikor 2022-ben gigantikus botrányba keveredett egy palacsintafesztiválon, ugyanis felvétel készült róla, hogy egy mobilvécénél szeretkezik az egyik rajongójával. Párja, Luna akkor elvileg megbocsátott neki, pedig rengetegen úgy gondolták, hogy ez egy megbocsáthatatlan bűn.

Azahriah / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Elvileg azóta is együtt van a szerelmével Azahriah, bár rendszeresen felmerülnek pletykák, amik szerint szakítottak. A Ripost cikkéből kiderül, hogy most is elindult egy ilyen szóbeszéd, de lehet, hogy most van valóság alapja, ugyanis az internet népe szerint Luna elköltözött egy albérletbe, ez pedig egyértelműen arra utalhat, hogy már nincsenek együtt az előadóval.

Tudom minden hónapba van ilyen poszt, és kiderül az ellenkezője. Viszont most Luna elköltözött egy tanyára, sose posztol a régi házukból, ebből gondolom

– olvasható a Redditen.

Egyelőre még egyik fél sem reagált a friss pletykára, de könnyen elképzelhető, hogy most tényleg megtörtént az, amitől a rajongók a legjobban féltek, és több év után véget érhetett Azahriah és Luna kapcsolata.