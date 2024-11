Szemmel látható volt: Andrei Mangra hiánya nemcsak Szabó Zsófit borította ki

Andrei Mangra és Szabó Zsófi párosa sokak szerint az a duó, amelynek komoly esélye van megnyerni az idei Dancing with the Stars versenyét. A TV2 képernyőjére tűzött nagyszabású showműsor azonban a szórakozás mellett drámával kezdődött tegnap este, miután biztossá vált, hogy Andrei Mangra nem lesz jelen a stúdióban. Mint arról a Bors is beszámolt, a romániai születésű táncos csütörtök éjjel egy házibuliban három másik férfivel verekedésbe keveredett, melynek során fejsérülést szenvedett. A kiérkező rendőrök ráadásul kést és drognak tűnő anyagot is találtak a helyszínen, ezért eljárás alá vonták a résztvevőket, köztük Andreit is.

Andrei Mangra korábban sosem került összetűzésbe a hatóságokkal, most azonban eljárás folyik ellene (Fotó: Máté Krisztián)

Andrei Mangra állapota

Hogy a kiváló táncos konkrétan milyen sérüléseket szenvedett, egyelőre nem tudni, hiszen Andrei még a TV2 stábjának sem számolt be arról, hogy konkrétan hogy van. Annyi bizonyos, hogy pénteken késő estig bent tartották a rendőrök az V. kerületi Rendőrkapitányságon, ahol felvették a részletes vallomását. Előtte az egyenruhások természetesen kórházba vitték, ott ellátták a sérüléseit, plusz - megbízható forrásból úgy tudjuk - drogtesztet is végeztek rajta. Ennek az eredménye is ismeretlen a cikkünk születésének idején. Andrei visszatérése a Dancing with the Stars versenyébe jelenleg képlékeny, aminek kétségtelenül a legnagyobb vesztese a partnere, Szabó Zsófi. A műsorvezető már pénteken kénytelen volt új párral próbálni, Suti András személyében, aki bár megtesz minden tőle telhetőt, Zsófi lelkileg most nagyon mélyen van, a műsort is krokodilkönnyekkel kezdte. A drámát csak fokozza, hogy a szombat esti tánctól a zsűri sem volt elájulva - bár támogatásukról biztosították a műsorvezetőt - lehet, hogy Mangra nélkül elvész a győzelem esélye is.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra, amikor még minden a legnagyobb rendben volt (Fotó: Mediaworks archív)

A nézőknek is hiányzik Andrei Mangra

A közösségi oldalak szombat reggel óta tele vannak aggódó nézői kommentekkel. Bármelyik platformra megy az ember, a Szabó Zsófival és Andrei Mangrával kapcsolatos posztok alatt tömérdek olyan hozzászólást látni, amelyekben az emberek drukkolnak Zsófinak, féltik és várják vissza Andreit, és nagyon sajnálják a kialakult helyzetet. A műsor hivatalos Facebook-oldalán ilyen hozzászólásokkal találkozni: