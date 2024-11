Borzasztó a veszteség: fájdalmasan gyászol Ábel Anita

Ahogyan a Bors is megírta, otthonában elhunyt Quincy Jones többszörös Grammy-díjas és Grammy Legend-díjas amerikai zeneszerző, producer. A zenészlegendát 91 éves korában, vasárnap érte a halál családja körében. Quincy Jones olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Michael Jackson, Frank Sinatra és Ray Charles. Több mint 70 éven át tartó karrierje során 80 jelölésből 28 Grammy-díjat nyert, a Time magazin a 20. század egyik legbefolyásosabb jazz-zenészeként emlegette.

Ábel Anita is gyászol

Ábel Anita egyik friss sztorijából kiderül, hogy ő is ismerte és szerette a zenészt, éppen ezért most keservesen gyászol. Egy fekete-fehér fotóval tudatta, hogy nagyon nehéz most neki.

