Közismert, hogy sajnos Brad Pitt a válása óta nem jön ki az Angelina Jolie-val közös gyermekeivel. A hollywoodi színésznek mostanra azonban elege lett: helyre akarja hozni kapcsolatát a gyerekkel, ennek érdekében pedig szinte mindenre hajlandó. Ehhez azonban először egy valamit meg kell tennie. Meg kellene beszélni nézeteltéréseiket az ex-feleségével. Ő az ugyanis, aki hatni tud a gyerekekre a leginkább, hogy ők találkozzanak az apjukkal.

Rendezné kapcsolatát a gyerekeivel Fotó: Getty Images / hot magazin

Nagyon nehéz számára, hogy ennyire elidegenedtek egymástól. Minél tovább folyik ez így, annál fájdalmasabb

- nyilatkozta egy, a színészhez közeli forrás kiemelve, Pittet azért is zavarja ennyire a dolog, mert közelednek az ünnepek és szeretne időt tölteni a gyerekekkel.

A büszkeségét is hajlandó lenyelni, és megkérné Angelinát, hogy mutasson egy kis könyörületet.

Ezt pedig már csak azért is szeretné, mert véget akar vetni a véget nem érő bírósági harcoknak is, amelyeknek komoly ügyvédi költsége is van.

Brad hajlandó véget vetni a pereskedésnek, és más ügyekbe is hajlandó belenyugodni, ha Angelina megengedi neki, hogy láthassa a gyerekeit. Esélyt szeretne arra, hogy tölthessen velük egy kis időt

- idézi a forrást a Life.hu kiemelve, az egyik legnagyobb csatája az egykori házasoknak a közös borászatukért zajlik.