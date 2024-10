A Tündérszépek 2024-es győztese sok kritikát kapott: Azt mondják, hogy túl vékony vagyok

Hat éve foglalkozik modellkedéssel a Tündérszépek 2024 országos szépségverseny győztese, Hegyi Zsanett. A huszonegy éves egyetemi hallgatóval korábban előfordult, hogy egy-egy kritikát a szívére vett, mára azonban megtanulta kezelni ezeket.

A Tündérszépek 2024 országos szépségverseny győztese a koronán kívül a különdíjat is bezsebelte - Fotó: Bánkúti Sándor / hot magazin

– Egy évvel ezelőtt megviselt és rosszulesett egy külsőmet ért kritika, de ma már az építő véleményeket megfogadom, a rosszindulatú megjegyzéseken pedig nevetek egy jót. Sokszor megkapom például, hogy fel van töltve a szám, holott teljesen a természetesség híve vagyok, tehát semmim sincs megműtve. Ezért akár még bóknak is vehetném ezeket a megnyilvánulásokat! – kezdte Zsani a hot! magazinnak. – Azt is sokan mondják, hogy túl vékony vagyok, de én így érzem jól magam a bőrömben. Egyébként nem vagyok hízásra hajlamos, ezért bármit eszem, nem hízom el tőle. Nem követek különösebb diétát, sőt kifejezetten édesszájú is vagyok. Emellett szerelmes vagyok az olasz és a magyar konyhába!

Zsanett életében a sport is fontos szerepet játszott. Tíz éven keresztül ver­seny­sze­rűen lovagolt.

– Ötéves voltam, amikor elkezdtem lovagolni Micivel, majd később vele is versenyeztem. Ma viszont már nem lovagolok, mert Mici nagyon öreg, de annyira a szívemhez nőtt, hogy még mindig velem van. Nem tudtam megválni tőle.

Különös helyet foglal el a szívében a lova, Mici - Fotó: archív / hot magazin

Mindenképp nyerni akart a Tündérszépek 2024 országos szépségversenyen

A modellkedésben az egész családja és a barátai is támogatják, sőt a párja is örül a sikereinek.

– Mindenki azt mondta, hogy jó lennék ebben, ezért tizenöt évesen belevágtam. Anyukámmal együtt megnéztük az ügynökségeket, néhányat kiválasztottam, majd elmentem castingra. Mindenhonnan pozitív visszajelzéseket kaptam, végül anyukámmal együtt választottam ki azt az ügynökséget, akikkel három-négy évig dolgoztam. Ezt egy kis szünet követte, utána pedig szabadúszó lettem – mesélte.

Szerencsére a barátom nagyon támogató mind a modellkedés, mind a szépségverseny terén. A kapcsolatunk elején éreztem, hogy picit fura a páromnak az, hogy másokkal járok fotózásra, de gyorsan megszokta, és megértette, hogy ez normális.

Zsanett már korábban is részt vett szépségversenyen, de ott nem a győzelem volt a fontos a számára, hanem a tapasztalatszerzés.