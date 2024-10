Mi történt? Tóth Gabi elsírta magát a Dancing with the Stars próbáján

Október 26-án, immár ötödik évadával érkezik a Dancing with the Stars, amelyben hírességek profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre. A TV2 showműsorában többek között parkettre lép Tóth Gabi párjával, Papp Máté Bencével, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, Kucsera Gábor, Szabó Zsófi. Az énekesnő lapunknak elárulta: szerelme nagyon szigorú vele a próbákon, át is nevezte ezredesnek.

Tóth Gabi számára nagy kihívás a Dancing with the Stars, de nagyon örül neki / Fotó: Nánási Pál

Elsírta magát a próbán Tóth Gabi

Az énekesnőnek nem sok ideje volt az elmúlt hetekben a pihenésre. Tóth Gabi a múlt héten véget ért Sztárban Sztár All Stars minden adásában szerepelt, és ma pedig már kezdődik a Dancing with the Stars, amiben szerelmével, Papp Máté Bencével versenyeznek.

– Semmi pihenés nem volt, ahogy vége lett a Sztárban Sztárnak, másnap már volt egy közös nyitánypróbánk, utána azt a vasárnapot tudtuk csak pihenéssel tölteni – mondta a Borsnak Tóth Gabi. – De még aznap este bedurrant a fogam, igazából mostanra lettem jól, mostanra gyógyultam meg. Az egész drukkhelyzet, meg az, hogy bizonyítani akarsz, összerántja az embert. De két napja nagy sikerélményként éljük meg a próbákat, hogy kezd átíródni bennünk a tánc, a táncunk! El is bőgtem magam akkor, mert akkor volt először, hogy mindent úgy sikerült megcsinálni, ahogy szerettem volna! És a végén olyan szinten kijött belőlem a megkönnyebbülés, vagy sikerélmény. Mert nagyon jó volt ezt megélni, hogy megcsináltuk! Elsősorban magamnak szeretnék bizonyítani, de a táncunkban szakmailag mindenkinek bizonyítani.

Mert nekünk nagyon sok olyan dolog van, az emberekben van kétely velünk kapcsolatban és ezzel a táncunkkal egy nagyon intim pillanatunkba engedjük be a nézőket, megmutatjuk a lelkivilágunkat a mozdulatainkon keresztül, megismerhetnek bennünket anélkül, hogy bármit mondanánk magunkról! Remélem szombaton is be tudjuk mutatni úgy a táncunkat, ahogy a próbateremben. Mert eddig ugye csak a négy fal között táncoltunk, meg egy-két hozzátartozónknak mutattuk meg, na meg a tánctanárok látták, akik felügyelték a gyakorlásainkat, de ez most más lesz! Sokkal másabb lesz, mint a Sztárban Sztárban, ez azért nagyobb kihívás!

Az énekesnő szerint az, hogy a műsorban a táncpartnere az, aki az életben is a párja, csak bizonyos helyzetekben segítség.