Terhességéről vallott Tornóczky Anita: "Nincs bennem félelem"

Ő köszöni, nagyon jól van, én kevésbé... Sajnos a vizesedéstől nehezen mozgok, fekve gyakorlatilag nem kapok levegőt, a baba a hasizmaim miatt már nem fér el komfortosan, arról nem is beszélve, hogy az elmúlt három hétben több mint fél kilót szedett magára, vagyis egyre nagyobb. Az életem során kb. mindenem műtve volt már, a térdem, a lábszáram és a gerincem is, ezek most mind fájnak egyszerre. Ennek ellenére is végtelen izgalommal és boldogsággal várjuk a gyermekünket, akit remélhetőleg természetes úton hozok majd világra. A szüléssel kapcsolatban nincs bennem félelem, több milliárd nő szült már, szerintem nekem is menni fog.