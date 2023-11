Paris Hilton csak poénkodni akart, gigabotrány lett belőle

Paris Hilton régebben az éjszaka királynőjének számított, hiszen hajnalig bulizott, közben pedig millió felvétel készült róla. Sokszor más celebek is csatlakoztak hozzá, Britney Spears és Lindsay Lohan volt még az igazi keménymag része – be is járta annak idején a nemzetközi bulvársajtót pár kép, amin hárman, együtt mentek partizni.

Paris Hilton / Fotó: AFP

Azóta már sok-sok év eltelt, mindannyian édesanyák lettek, és ugyan manapság sem kerülik el őket a botrányok, mégis mondhatni jóval nyugodtabb életet élnek. Hármójuk közül még talán Paris Hilton járt a legjobban, hiszen Britney Spears mentális állapota miatt jelenleg is rengetegen aggódnak, Lindsay Lohan pedig annyira túltolta a bulizást, hogy szinte teljesen széthullott az élete és a karrierje, de szerencsére már összeszedte magát.

Paris Hilton nosztalgiából és poénból osztott meg most pár képet a 17 évvel ezelőtti, "régi, szép, bulizós időkből", ráadásul úgy, hogy még babákkal is sikerült újraalkotni az "ikonikus" fotókat.

Volt, akinek tetszett, de a legtöbben nekiestek a világsztárnak, ugyanis érzéketlennek tartották azt, hogy így felidézi azt a korszakot, ami elég negatív hatással volt a többi szereplőre.

Paris Hilton egyelőre nem reagált a kirobbanó botrányra, de úgy tűnik, hogy a poszt kint marad, akármennyire is kiakasztotta vele a követőinek egy bizonyos részét.