Nem csitulnak a kedélyek: A TV2 kameráin kívül folytatódik a harc a csatorna népszerű műsorának két szereplője között

Nagy Ő Nati, azaz Kozelkin Natália a Nagy Ő párkereső reality után úgy döntött, hogy kísértőként is kipróbálja magát. A TV2 A Kísértés műsorában jól is csábított, mert hamar összeszűrte a levet Noellel, aki még a Power of Love-ban megismert Dorinával ment a thaiföldi paradicsomba. A két lány között rögtön fellobbant a gyűlölet szikrája, és ki is tartott addig a pillanatig, amíg Nati nem távozott a műsorból. A műsor után Nati közösségi oldalán elárulta, hogy egyik nagy álma válna valóra, ha saját műsort kapna.

Nagy Ő Nati szeretne A Kísértés után saját műsort (Fotó: TV2)

A napokban Nati nagy riválisa, Dorina a TikTok-on élőzött, ahol sokan kérdezgették, hogy mi a véleménye Natiról és az ő álmáról. A fiatal lány kegyetlen őszinteséggel mondta el, mi történne akkor.

Hát én láttam most egy olyan posztot, hogy lehet lesz neki saját műsora. Hát akkor én feladom valószínűleg a közszereplést, mert én azt nem bírnám elviselni. Nem azért, mert nem nekem és neki miért, csak nem értem, hogy van-e olyan ember, aki őt igazán szívből kedveli. Én nem kedvelem, és nem bírnék nézni egy műsort, amiben még egyszer szerepel. Valószínűleg ő is így van velem

– mondta el a véleményét kendőzetlenül Dorina.

Dorina Nati miatt veszítette el párját, Noelt (Fotó: TV2)

Megviselte Nagy Ő Nati lelkét A Kísértés műsora

A TV2 sztárja számára cseppet sem volt egyszerű a műsor, különösen a történtek után, amiről utólag el is árulta az érzéseit.

– Az egész, amit bent átéltünk nehéz volt: maga a bezártság, a "kalitka" amiben éltünk, távol a szeretteinktől. Egy olyan környezetben lenni, ahol megsértettek, megaláztak nagyon nem volt egyszerű. Mai napig hálás vagyok Cynthiának, nélküle nagyon nehéz lett volna. Köszönöm, hogy mindig mellettem állsz – írta korábban Nagy Ő Nati Instagramon.