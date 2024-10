Egyedülálló felkérés: mesterséges intelligencia használná a népszerű énekesnő hangját

Egyenesen New Yorkból érkezett rendhagyó felkérés az elismert énekesnő, Szőke Nikoletta számára. Az engedélyét kérték arra, hogy a hangját használhassák a mesterséges intelligencia segítségével.

Szőke Nikoletta különleges felkérést kapott a mesterséges intelligencia kapcsán (Fotó: Instagram)

Mesterséges intelligencia használná Szőke Nikoletta hangját

– Egy helyi egyházközösség keresett fel. A keresztény dalaikat szeretnék hét nyelvre átültetni, köztük spanyolra, olaszra és magyarra is – kezdett bele a Borsnak nyilatkozva a Máté Péter-díjas énekesnő.

– Az első reakcióm az volt, hogy rendben, itt vagyok, felénekelem a dalokat. De nem ilyen egyszerű a helyzet, mert legalább száz-százötven dalról van szó. Én épp gőzerővel stúdiózok, készül az új lemezem és számtalan fellépés is vár rám. Kivitelezhetetlen lenne most ebbe belevetni magam, és nem is ez volt a tervük.

– A többi ország egy-egy művészével is tárgyalnak már. Nagyon megtisztelő, hogy a magyar előadók közül éppen rám esett a választásuk. Azt mondták, mikor lejátszották az egyházközösség tagjainak néhány dalomat, a hívők teljesen emelkedett hangulatba kerültek.

Azért ez az internet csodája, hogy onnan a világ másik feléről megtaláltak engem.

Hangklónozásra kérték fel az énekesnőt

Szőke Nikoletta elismerte, még hezitál, hogy elfogadja-e az ajánlatot, hiszen ez még kissé homályos terület az előadói szakmában, kicsit tart az MI, azaz a mesterséges intelligencia veszélyei miatt.

– Persze manapság nem ritka, hogy egy énekes az MI segítségével írjon dalszöveget vagy harmóniákat. Ilyenre viszont nem tudok példát a környezetemben, hogy valakinek a hangját használnák fel ilyen módon. Ennek a jogi háttere sem egyszerű, már át is küldtek egy tizennégy oldalas szerződéstervezetet, amibe én is belenyúlhatok. Élethosszig tartó szerződést szeretnének kötni velem, amibe nem biztos, hogy belemennék, egyelőre egy ötéves táv biztonságosabbnak tűnik. Interneten, videóhívásokban zajlanak a tárgyalások, és hamarosan egy ügyvédet is felkeresek, hogy segítsen tisztázni a részleteket, hiszen mégiscsak jogok megvásárlásáról van szó – árulta el az énekesnő.