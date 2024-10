Meglepetés út: Magángépen repteti a macskáját Vajna Timi - fotók

Ma ünnepli 42. születésnapját Vajna Tímea, aki egy meglepetés útra ment a kaliforniai Napa Valley-be. A közösségi oldalára feltöltött képek tanúsága szerint pedig nem mást, mint egy magánrepülőt választott ki erre a célra. És a fotókból az is kiderült, hogy nem ment egyedül, cicája is elkísérte őt.

Meglepetés út a szőrmók fiammal

- fogalmazott Vajna Timi a sok fotó mellett, amelyeket a kép szélén látható nyilak segítségével lapozgatva tudsz végignézni: