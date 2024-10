Durva démonokkal küzdött: Ez vezethetett Liam Payne tragikus halálához

Magyar idő szerint október 17-én, csütörtök reggel érkezett a lesújtó hír: mindössze 31 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt Liam Payne, a One Direction nevű fiúbanda korábbi énekese. Egy kisfiút hagyott apa nélkül, gyermeke, Bear mindössze 7 éves.

Liam Payne mindössze 31 éves volt (Fotó: PA)

Az énekes a Buenos Aires-i CasaSur Palermo Hotel 3. emeletén lévő szobájából zuhant ki az épület teraszára helyi idő szerint délután 5 óra körül. Azt egyelőre nem tudni, hogy szándékosan vetett véget az életének vagy véletlen baleset történt-e, de az biztos, hogy Liam Payne roppant kiszámíthatatlanul viselkedett élete utolsó óráiban, a szállodában is nagy balhét csinált.

A TMZ hozzájutott egy fotóhoz, amelyen az énekes holtteste látható, a közelben asztalok és székek állnak. Jól látszottak Liam Payne tetoválásai, amik alapján azonosították, illetve ezek segítettek a szemtanúk jelentéseinek megerősítésében. A lap úgy tudja, a tragédia nem sokkal 5 óra után történt, ezt megelőzően Liam Payne a szálloda halljában őrjöngött. Teljesen kiszámíthatatlanul viselkedett, összetörte a laptopját, a személyzetnek vissza kellett kísérnie a szobájába, miközben hívták a 999-es segélyhívót.

Ebben a hotelben vesztette életét Liam Payne, a One Direction korábbi tagja (Fotó: www.booking.com)

A tragédiát követően szinte percenként jelennek meg cikkek Liam Payne haláláról a legrangosabb külföldi hírportálokon. Mindenki azt próbálja kitalálni, pontosan mi történhetett a tragédia napján, és mi játszódhatott le az énekes fejében, mielőtt a mélybe zuhant a harmadikról. Nos, az biztos, hogy a One Direction elhunyt tagja néhány órával a halála előtt még közös fotót osztott meg magáról és aktuális barátnőjéről, Kate Cassidy-ről.

A hírek szerint a világsztár október elején érkezett meg Argentínába Liam volt bandatársa, Niall Horan koncertjére. Vele tartott a barátnője, Kate Cassidy is, ám valami történhetett köztük, mert a nő két nappal ezelőtt távozott, ám Liam maradt a hotelben. Mindeközben az énekes volt menyasszonya, Maya Henry is cikkek főszereplőjévé vált. Úgy tudni, az énekes elhagyta őt, miután abortuszra kényszerítette, de ennek ellenére a posztár a nőt és a családját is folyamatosan zaklatta telefonon és szöveges üzenetekkel. Maya nemrég ügyvédhez fordult, és távoltartási kérelmet adtak be Payne ellen - írja a TMZ.