Lányával együtt fotózták le Meg Ryant: ritka pillanat, talán még sosem láttad a 20 éves Daisy-t

Ritka pillanatot kaptak lencsevégre a közelmúltban New York utcáin: együtt látták ugyanis sétálgatni Meg Ryant és húszéves lányát, Daisy-t. Mindez azért számít igazán különlegesnek, mert a színésznő igyekszik óvni a nyilvánosságtól gyermekét, aki egyébként jelenleg a massachusettsi Smith College hallgatója.

Meg Ryan lánya, Daisy társaságában Fotó: TheImageDirect.com

A 62 éves hollywoodi sztár 2006-ban fogadta örökbe a Kínában született lányt – emlékeztet a Life.hu. Emellett van egy 32 éves fia is, Jack, méghozzá Dennis Quaid színésztől, akivel 1991-ben házasodtak össze, majd 10 évet éltek együtt férjként és feleségként. Meg Ryan fia, Jack egyébként maga is színész, legtöbben a The Boys című sorozatból ismerhetik, ahol az egyik főszerepet osztották rá: ő alakítja Hughie Campbellt.