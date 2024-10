Kegyetlen fájdalom telepedett Madonna szívére: megszólalt rettenetes haláleset után

Az énekesnő megtörte a csendet testvére, Christopher Ciccone halála után, aki 63 éves korában hunyt el. Madonna egy hosszú bejegyzésben tisztelgett testvére előtt a közösségi oldalán - írja a Life.

Madonna ezt soha nem fogja kiheverni

Madonna egy fotósorozatot tett közzé Instagram oldalán, melyen ő és Christopher láthatók, aki a rák elleni küzdelme után vesztette életét. Egy hosszú bejegyzésben tisztelgett testvére előtt, akivel korábban egy mindent kiteregető könyv miatt eltávolodtak egymástól, ám halála előtt sikerült kibékülniük.

Madonna megtörte a csendet testvére halála után

A testvérem, Christopher elment. Olyan sokáig ő volt a legközelebbi ember hozzám. Nehéz megmagyarázni a kötelékünket. De abból az egyetértésből nőtt ki, hogy különbözőek voltunk, és a társadalom nehezen fogadott el minket, mert nem követtük a megszokott utat.

„Kéz a kézben haladtunk végig a gyerekkorunk őrületén. Valójában a tánc volt az, ami egyfajta ragasztóként tartott minket össze. A tánc felfedezése kis középnyugati városunkban megmentett engem, majd a testvéremet is, amikor ő is csatlakozott. A balett tanárom, akit szintén Christophernek hívtak, egy biztonságos helyet teremtett a testvérem számára, hogy meleg lehessen, egy olyan szót, amit a mi környékünkön nem mondtak ki, sőt még csak nem is suttogtak.”

Majd így folytatta: „Amikor végre volt bátorságom New Yorkba menni, hogy táncos legyek, a testvérem követett. És ismét kéz a kézben táncoltunk át New York City őrületén!”

A testvérem mindig ott volt mellettem. Festő, költő volt. Csodáltam őt. Hibátlan ízléssel rendelkezett. Éles nyelve volt, amit néha ellenem fordított, de mindig megbocsátottam neki.

- utalt az énekesnő testvére mindent kiteregető könyvére, ami „Élet a húgommal, Madonnával” címmel jelent meg, ami miatt megromlott a kapcsolatuk. A könyv számos részletet tartalmazott a pop királynőjéről, például volt férjével, Sean Pennel való kapcsolatáról.

Christopher azt is felfedte, milyen nehéz volt a kapcsolatuk, ami akkoriban nagy vihart kavart. Madonna azonban megjegyezte, hogy a halála előtt sikerült kibékülniük. Ciccone sajtósa megerősítette a DailyMail.com számára, hogy Christopher rák elleni harcát követően hunyt el. Október 4-én, békésen távozott Michiganben lévő otthonában, férje, Ray Thacker és szerettei körében.