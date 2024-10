Köllő Babett felfedte párkapcsolati titkait

Bár sem szüleinek, sem neki nincs jó tapasztalata a kapcsolat újramelegítésében, Köllő Babett hisz benne, hogy bizonyos esetekben működhet a második nekifutás.

Köllő Babett / Fotó: Szabolcs László

Igazi optimista hírében áll Köllő Babett, aki ismét tanúbizonyságát tette annak, hogy mennyire pozitívan igyekszik szemlélni a világot. Ezúttal a párkapcsolatok második esélyéről mondta el kendőzetlen véleményét.

„Hiszek benne, hogy létezik második esély, el tudom képzelni, hogy az emberek tanulnak a hibáikból és másodszorra működhet. A szüleim is megpróbálták, másodszor is összeházasodtak egymással. A kimenetelét hagyjuk is, de megpróbálták, ahogy én is anno újrakezdeni” – árulta el a színésznő a Sláger FM-en. Köllő Babett nem túl rózsás tapasztalatai ellenére is bízik benne, hogy vannak olyanok, akik egy szakítás után is folytatni tudják a kapcsolatot.

„Elképzelhető, hogy bár egyszer nem működött, de eltelik több idő. Mindkét fél tanult belőle, fejlődött és újra megpróbálják. Hiszek abban, hogy az emberek tudnak változni. Ahogy abban is, hogy akinek meg van írva a helye az életedben, az így is, úgy is ott lesz. Annak idején én is megpróbáltam újra, több körben futottunk neki egy fiatalemberrel a kapcsolatnak. Én azonban mindig felruháztam olyan tulajdonságokkal, amelyek sosem léteztek. Idealizáltam, amit nem szabad, mert így csak tényleg elvesztegetett idő marad a kapcsolat újrakezdésére fordított idő” – mondta Somogyi Zoltánnak Köllő Babett.