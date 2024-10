Király Viktor felesége az egészségéről: A férjem hipochonder, ő rám rak egy nyomást

A szűrővizsgálatok és megelőzés fontosságáról mesélt az egykori playmate, Kustánczi Lia, és a műsorvezető Király-Virág Anita, Király Viktor felesége. Mindketten édesanyák, gyermekeiket pedig egész kiskoruktól szűrővizsgálatokra viszik.

Király-Virág Anita és Kustánczi Lia kivizsgáltatja a gyermekét (Fotó: TV2)

Király Viktor felesége hipochondriáról vallott

– Nagyon fontosnak tartom a megelőzést, hogy időben felismerjük, mi a probléma. A kisfiam esetében is így vagyok ezzel. Szűrővizsgálatokat tekintve például egyéves volt, mikor az első szemvizsgálaton voltunk vele, és most nyáron újra megvizsgáltattuk, hogy ha lenne valami probléma, azt időben észre vegyük – fogalmazott Király Viktor felesége.

– Magamra nézve is mindig is arra koncentráltam, hogy ha van lehetőség, előre nézzük meg, hogy rendben van-e minden.

A férjem, Viktor hipochonder, ő is rak rám egy nyomást, hogy biztosan nézzünk meg mindent.

– A kisfiunkkal is járunk vizsgálatokra, a szemvizsgálat mellett voltunk már belgyógyásznál, gasztroenterológiai vizsgálatnál, ezek nagyon fontosak voltak számunkra – fogalmazott Király-Virág Anita.

Kustánczi Lia pedig nyáron egészségtábort szervezett, amin Király-Virág Anita is részt vett a kisfiával, Kolennel. Mindkettejüknek célja, hogy népszerűsítsék a prevenciót, ami sok betegség kialakulását előzhetné, vagy időben megfelelő kezelést lehetne biztosítani.

– Az anyagi helyzet miatt sokaknál háttérbe került a prevenció, a szűrővizsgálatok. Pedig sok betegség időben kiszűrhető és gyógyítható lenne – vélekedett Lia, aki a meddőség témáját is népszerűsítené: megfelelő vizsgálatokkal és időben felismert betegségek gyógyításával szerinte nagyban kiküszöbölhető lenne a gyermekért való küzdelem. Kustánczi Lia kisfia másfél éves, s nem titkolja: korábban ők is lombikprogrammal próbálkoztak.

– A lombikozás rögös, fájdalmas és nehéz út. A családomban volt olyan, akinek nyolcadjára sikerült a baba. Esetében egy autoimmun betegség állt a háttérben, amire az orvosok nem is figyeltek, pedig egy jó immunológus segítségével ki lehetett volna küszöbölni ezt a négy-öt évnyi keserves próbálkozást.