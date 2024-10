Kasza Tibi az utóbbi két évben komoly átalakuláson ment keresztül, hiszen leadta a felesleges kilóit, és ki is gyúrta magát. A műsorvezető átalakulását sokan követték, de ugyanennyien bírálták is mondván, csak kamu és átverés az egész. Tibi is belefáradt a sok negatív hozzászólásba, ezért nem nagyon mutatott képeket alakjáról.

Kasza Tibi diéta és edzés révén ért el komoly eredményeket (Fotó: Mediaworks)

Brutálisan kigyúrta magát Kasza Tibi

A napokban viszont újra megpróbálkozott egy két képből álló sorozattal a Crystal egykori énekese. Tibi láthatóan nagyon kipattintotta magát, és rendesen kikupálódott az edzőterem súlyai alatt. A műsorvezető pár gondolatot is megosztott a poszttal kapcsolatban.

– Pár hete csináltam ezeket a fotókat csak magamnak egy fotózás végén. És csak azért nem mutattam meg, mert őszintén azt hiszem már nincs elég türelmem a “photoshop” meg “mivel szúrod magad” tipusú toxikus kommentekhez. Két éve belerohadok az edzésbe mert a fogyás után még tudni akartam 47 évesen mire vagyok képes magamért, a családomért, hogy büszkék lehessenek rám és ami legalább ennyire fontos, hogy én büszke lehessek magamra.

És lapozgattam a képeket, mondom kiteszem… és azon kaptam magam hogy keresgélem a képeket amin kevésbé tűnök »izmosnak«… és itt mondtam, hogy na jó állj, ha én ezen kattogok úgy, hogy beledöglöttem a melóba érte, akkor vajon hogyan álljon ki magáért akit az iskolatársai online aláznak, vagy akit bármi miatt kiszemel »megsemmisítésre« az internet népe. Részben ezért tűntem el évekre innen, de most adok neki még egy esélyt, megnézem bírom-e… a szkeptikusok lapozzanak bátran. Egész életemben küzdöttem a velem kapcsolatos előítéletekkel szemben, még pár évet kibírok

– írta Tibi, akinek nagy meglepetésére a posztjára rengeteg elismerő komment érkezett.