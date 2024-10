Jamie Foxx rejtegeti fiatal barátnőjét

A Jamie Foxx filmek rengeteg rajongót vonzanak, de sokan a híresség magánéletére is kíváncsiak. A Ray című film sztárját és és a nála 26 évvel fiatalabb Alyce Hucksteppet először 2022 márciusában látták együtt bulizni Miami egyik éjszakai klubjában. Két hónappal később a Page Six tett közzé fotókat, amelyeken már kettesben romantikáztak egy jacht fedélzetén, Cannes partjainál. Augusztusban Alyce-t mégis egy barátjával fotózták Foxx új filmje, a Day Shift premierjén. A színész magában sétált végig a vörös szőnyegen, és egyedül pózolt a fotósoknak is.

Jamie Foxx sokáig titkolta a kapcsolatát – Fotó: Profimedia

Aztán 2023 áprilisában Jamie Foxx betegsége szolgáltatta a hírek apropóját, amikor hirtelen kórházba került. A családja titkolta, hogy milyen betegség támadta meg, de végül kiderült, hogy Foxx agyvérzést kapott. A lábadozása alatt igencsak elmélyült a kapcsolata Alyce-zal, aki naponta látogatta. A felépülése után azonban Jamie, ahelyett, hogy felvállalta volna „rejtegetett” szerelmét a világ előtt, inkább megint a munkát tette az első helyre az életében.

– Hálás azért, hogy meggyógyult, ám prioritásként továbbra is a karrierjére koncentrál. Hálás azért, hogy meggyógyult, ám prioritásként továbbra is – magyarázta akkor egy bennfentes az In Touch­nak. – Úgy tűnik, Alyce-nak sikerült az ujja köré csavarnia a korábbi hírhedt nőcsábászt, ő azonban még nem tudja rászánni magát az elköteleződésre.

Jamie Foxx eleinte szívesen mutatkozott a kedvesével

Alyce és Jamie tavaly augusztusban végre megjelentek nyilvánosan, amikor Malibuban vacsoráztak, a következő hónapban pedig a cabói vakációjuk alatt fotózták le őket.

Úgy tűnik, Jamie Foxx és szerelme kapcsolata tartós – Fotó: Diego Corredor

– Idén márciusban az a pletyka járta, hogy Jamie kapcsolata Alyce-szal kezd „kimerülni” – mesélte egy informátor az In Touchnak. – Bármi probléma is volt köztük, az már a múlté, mivel Alyce szeptember 22-én részt vett Jamie legidősebb lánya, Corinne esküvőjén, a napokban pedig kettesben látták Foxxszal egy malibui étteremben. A vacsora alatt sokat nevettek, és apró csókokat is váltottak, végül egymás kezét fogva sétáltak ki a kocsihoz; úgy látszik, továbbra is dúl köztük a szerelem!