"Bírom ezt a lányt" - Jákob Zoli nem akárkit ölel a legújabb képén

Magyarország egyik leggazdagabb embere, Jákob Zoli számtalanszor bebizonyította már, hogy aranyból van a szíve, hiszen rengeteg rászorulónak segít, ráadásul rendszeresen elképesztő ajándékokkal lepi meg a követőit – sokak szerint ő egy igazán példaértékű ember, akiből jóval több kéne, hogy létezzen hazánkban.

Jákob Zoli / Fotó: Szabolcs László

Jákob Zoli most egy egészen különleges képet osztott meg a közösségi oldalán, ugyanis nem mással pózol a felvételen, mint az ismert, kék hajú DJ-vel, Regán Lilivel, aki úgy tűnik, hogy belopta magát az üzletember szívébe, hiszen nagyon pozitív sorokat írt a poszthoz az egykori A Nagy Ő, aki viszonylag ritkén tesz ilyet.

@djreganlili mindig feldobja a hangulatot😉💃🕺 …bírom ezt a lányt🫶

– írta Jákob Zoltán.

Az üzletember ráadásul a képen félig magához is öleli is a lemezlovast, vagyis minden bizonnyal tényleg nagyon jó kapcsolatot ápolnak – az őszinte mosolyuk is erre utal.

Itt lehet megtekinteni Jákob Zoli posztját: