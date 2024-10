Igazi dívaként tündököl Tolvai Reni: „Mint a mesében”

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, Tolvai Reni nemrég kendőzetlen őszinteséggel leplezte le bomba alakjának a titkát.

Tolvai Reni ugyanis rengeteget fogyott azóta, hogy 2010-ben megnyerte a Megasztárt. Mint elmondta, hosszú út vezetett ahhoz, hogy elégedett legyen önmagával, és még mindig azon dolgozik, hogy a legjobb formáját nyújtsa.

Méltán lehet büszke magára és szépségére az énekesnő, amit egyébként előszeretettel bizonygat rajongóinak egy-egy dögös fotóval. Nincs ez másként legfrisebb posztjában sem. Egy szűkszabású elegáns ruhában, vadító posztban állt be a tükör elé Reni. A fekete-fehér fotón is jól látható hangsúlyos sminkje, a formás idomokról pedig már ne is beszéljünk… Tolvai Reni egyszerűen lehengerlő szépség, amit senki sem vitathat.

- Szép a szád

- Nagyon szép csinos vagy és jó kép lett nagyon

- Mint a mesében , Hófehérkét láthatjuk, de hol vannak a törpék

- üzenték a rajongók Reninek a bejegyzése alatt, amit még Szabó Zsófi is egy szívecskével jutalmazott.