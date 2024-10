Gyászol a világ: meghalt a Mamma Mia! című film sztárja

A mások mellett Meryl Streep és Amanda Seyfried főszereplésével készült 2008-as Mamma Mia! című film mára már igazi klasszikussá nőtte ki magát, így nem is csoda, hogy rajongók megrendülten fogadták a gyászhírt.

Myra McFadyen 68 éves volt Fotó: @Pexels

68 évese korában meghalt Myra McFadyen skót színésznő, akit a legtöbben a Mamma Mia!című filmből ismerhettünk meg, ő alakította Elena szerepét.

McFadyen abban a kivételes helyzetben volt, hogy a több évtizedes karrierje során a filmek mellett a színházakban is rendkívül népszerű volt. Nem is olyan rég még az Old Vic A Christmas Carol című produkciójában szerepelt, mint a karácsonyi múlt szelleme – számolt be róla a Daily Record.

„Szomorúan értesültünk a ragyogóan tehetséges Myra McFadyen haláláról. A Citz közönsége számos produkcióban, többek között a The Choir, a Hayfever és a Glasgow Girls című filmekben játszott szerepeiről ismerte, a színpadon, a tévében és a filmben nyújtott magával ragadó alakításai miatt emlékezünk rá”

– emlékezett meg közösségi oldalán a színésznőről a glasgow-i Citizens Theatre.

A skót színház legendája volt – fantasztikus színésznő, csodálatos hanggal

– tette hozzá a színház művészeti igazgatója, Dominic Hill.