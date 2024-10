Gubik Petra megszólalt a szerelemről: Tudom milyen szeretve lenni!

Elképesztő alakításokat, átalakulásokat láthatnak a TV2 nagy sikerű műsorának zsűritagjai és nézői hétről-hétre, emlékezetes pillanatokat okozva. Gubik Petra is számtalan felejthetetlen produkciót mutatott már be a Sztárban Sztár jubileumi évadában, ma is erre készül. Nem lesz könnyű dolga, mert akit alakít, egy nagyon erős karakter.

Gubik Petra lenyűgözte Céline Dion alakításával is a Sztárban Sztár nézőit és zsűrijét Fotó: Szabolcs László

Gubik Petra saját életéből merít az érzelmes dal előadásához

Múlt héten egy férfi előadó bőrébe bújva aratott nagy sikert, előtte pedig Céline Dion utánzásával nyűgözött le mindenkit és lett a nap győztese a népszerű színésznő a Sztárban Sztár All Starsban. Gubik Petra most is szeretne minél hitelesebb alakítást nyújtani, először az amerikai előadó, dalszerző, LP utánzásával.

– Ez az énekesnő egy nagyon maszkulin, férfias nő, nagyon erős karakter, nagyon komoly énektudással – mondta a Borsnak Petra.

Örülök, hogy őt kaptam, nagy munka lesz! A dal, amit éneklek tőle, az egy érzelmes, keserédes dal, ami egy se veled, se nélküled szerelemről szól. Van honnan merítenem, volt már mindenféle ilyen szerelem az életemben, van tapasztalatom, tudom milyen az, ha valaki szeretve van és azt is, milyen, ha csak az egyik fél gondolja komolyan. Egy előadó tudja használni ezeket az élményeket és így a művészetében is hitelesebbé válik!

A gyönyörű színésznő azt is elárulta, hogy még amikor a produkciójára maximális 40 pontot kap elgondolkodik, vajon tényleg megérdemelte-e az előadása azt.

– Én vagyok saját magam legfőbb kritikusa, minél jobban dicsérnek, annál nagyobb a felelősség és sokszor nem merek örülni igazán, mert belülről egy hang azt mondja, van még min javítani. De az persze végtelenül jól esik, hálás vagyok, meg kell becsülni, hogy minden adásban ennyien szavaznak rám, hogy ennyire szeretnek! Ezért is szeretnék mindig valami újat, egy új oldalamat megmutatni nekik, ezért is nagyon jó ez a műsor, mert mindig más énekest, más karaktert kell alakítanom. Most ráadásul egy adásban kétszer is színpadra lépek, lesz egy közös produkciónk is Tóth Gabival, Peter Srámekkel és Szabó Ádámmal, a Lady Marmalade-t adjuk elő, na ott egészen más leszek, egy nagyon csajos, szexi nőt alakítok, szöges ellentéte lesz a szóló produkciómnak!

