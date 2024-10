Gesztesi Panka és Schóbert Lara a jövőjükről vallottak

Magyarországon két olyan szak van a Corvinuson, ami nagyon tetszik: a business management és az international business, külföldön viszont van olyan szak, ami a divathoz kapcsolódik és az is jó lenne, ez pedig a fashion management. A családom és a barátaim is nagyon támogatnak mindenben. Tanulás mellett nagyon jól be tudom osztani az időmet, így könnyen el tudom dönteni, hogy mikor, mi fér bele, de általában elég sok modell munkát el tudok vállalni, ami nem szokott a tanulás kárára menni.