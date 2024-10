Felpezsdült Lékai-Kiss Ramóna vére: "Úgy kellett visszafognom magam"

David Guetta slágerével nyitotta meg a finálét a Sztárban Sztár All Stars TOP12-es mezőnye. Az adás már csak azért is különleges, ugyanis elérkeztünk a fináléig, amikor is kiderült ki az évad legsokoldalúbb előadója.

Fotó: Szabolcs Laci

Radics Gigi és Oláh Gergő duettje nosztalgikus hangulatba hozta a zsűrit, azonnal visszajöttek a tinédzserkori emlékei. Lékai-Kiss Ramóna pedig kendőzetlen őszinteséggel vallotta be, hogy fiatalon rengeteget hallgatta Emilió Ne nézz vissza rám című számát.

„Én annyit buliztam erre a dalra 19 évesen. Éjjel-nappal ezt hallgattuk és úgy kellett visszafognom magamat hogy ne álljak fel, ne pattanjak fel az asztalra és nyomjam veletek együtt a bulizzak” – mondta teljesen bezsongva Lékai-Kiss Ramóna.