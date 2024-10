Exkluzív interjú: Gáspár Laci boldogan közölte: „Igen, jön az unoka”

Bombaként robbant a hír csütörtök este: a rap fenegyereke, Eminem nagypapa lesz! De a magyarok sem maradtak hasonló jó hír nélkül: kiderült, hogy Gáspár Laci nagypapai örömék elé néz.

Gáspár Laci gyerekei közül, Miriam lánya fogja megajándékozni a 45 éves zenészt egy unokával (Fotó: Instagram)

Gáspár Laci nagyapa lesz: az unokájáról vallott

Gáspár Laci lánya, Miriam szerepelt egy nyilvánosságra került videórészleten, amin láthatóan igencsak gömbölyödik a pocakja, a felvételhez pedig azt írta: 36 hete várja, hogy elkészítse ezt a videót. Ezek alapján a lány már igencsak a várandóssága végén jár, bármelyik héten megszülethet a bébi. A gólyahír azonnal körbejárta az internetet, a büszke nagypapa, Gáspár Laci azonban csak a Borsnak szólalt meg a fejleményekről!

– Őszintén szólva nem szerettük volna, ha nyilvánosságra kerül a hír, a lányom privát oldaláról szivárogtatta ki valaki. Mirike nem szereti a nyilvánosságot, 14 éves volt, amikor utoljára szerepelt mellettem. Szeretnénk, ha ez így is maradna, én tiszteletben tartom a döntését.

Annyit azonban most már elmondhatok: igen, jön az unoka, és nagyon nagy a boldogság!

– újságolta el a 45 éves énekes.

Gáspár Laci 24 éves volt, mikor világra jött első gyermeke, Miriam, később pedig két fia is született. Szeretett lánya sem várt sokáig a családalapítással, 21 évesen várja első gyermekét, a család pedig boldogabb nem is lehetne. Azonban örömüket szeretnék megtartania maguknak, s jelenleg nem szeretnének bővebb információval szolgálni a nyilvánosságnak a magánéletükről. Azonban nem kizárt, hogy a büszke nagypapa, Gáspár Laci a jövőben jelentkezik még fejleményekkel, s talán hamarosan babafotót is láthatunk.