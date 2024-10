Eltörpül a Big Ben a kebelcsoda hatalmas dekoltázsától - Fotó

A Big Ben, a brit parlament épületéhez tartozik. A londoni Westminster-palota toronyórája az óra pontosságáról és a 13,5 tonnás harangról ismert. Ha valaki kiejti a Big Bent a világon minden ember pontosan tudja miről is van szó.

Alex Mucci is nemrég meglátogatta az ikonikus épületet. Csakhogy szokásához híven, a Big Ben előtte az utcán hatalmas keblét is megvillantotta.

„Nyugi, zöld háttéren van” – írta egy nevetőfej kíséretében az Instagram-bombázó. Így az is lehet nem is járt Londonban, de az biztos, hogy még a Big Ben is eltörpül hatalmas adottságai mellett.