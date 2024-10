Elkényeztetett, gazdag kislány: sokszor megkapta Cserpes Laura

Javában zajlik a Megasztár válogatója, amely során már több tehetségesnek ígérkező énekesjelölt továbbjutott a középdöntőbe. Az egyik például ifj. Schobert Norbert volt, aki megosztotta a zsűrit és a nézőket is. Az öttagú ítészcsapatból három végül igennel szavazott, így újra megmérettetheti magát, de akadtak olyan hírességek, akik nem értettek egyet ezzel. Ilyen volt például Kökény Attila is, aki egyszerűen közölte: ő nem jutatta volna tovább. Most azonban Cserpes Laura kiállt a katonának állt fiatal mellett, mondván, ő első kézből tudja, milyen az, amikor a családja miatt ítélnek meg valakit.

Elkényeztetett, gazdag kislánynak hitték Laurát Fotó: Bors

Laura úgy fogalmazott, az Ázsia Expresszben való szereplése volt az, ami végül áttörést hozott számára abban, hogy az emberek elhiggyék, sikeres karrierje a saját érdeme:

Sokszor megkaptam, hogy én egy elkényeztetett, gazdag kislány vagyok. És körülbelül az első interjúkról mindig úgy mentem haza, hogy mondta a riporter: hű, veled milyen jól el lehet beszélgetni, de jófej vagy!

- mesélte az énekesnő. Hozzátéve, eleinte örült ennek, ám idővel, miután sorra kapta az ilyen megjegyzéseket, már fordult a kocka.