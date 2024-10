Babicsek Bernát halála: Dráma a tárgyalóteremben, vallott a barát, aki utoljára látta élve a zenészt

A vádlott nem kívánt kérdésekre válaszolni

A vád képviselője két kérdés indítványozott. Az első az volt, hogy a vádlott találkozott-e olyan esettel, hogy egy betörő megpróbált semlegesíteni egy riasztót úgy, hogy elvág egy vezetéket. A másik kérdés az volt, hogy a vádlott találkozott-e életében olyan kéménnyel, amit lamellák zárnak le, amik zárják a füstöt.

T. László azonban nem kívánt válaszolni ezekre a kérdésekre. Miközben beszélt, Babicsek Bernát édesanyja csendben ült, fejét gyakran lehajtotta.

Babicsek Bernát tiszteletére még a Turay Ida Színháznál tartottak megemlékezést (Fotó: Dombóvári Tamás)

Az első tanú, a diszpécser S. Dániel volt, aki elmondta, nem sok mindenre emlékszik a történtekből, hiszen naponta rengeteg riasztás érkezik be hozzájuk. Elmondta, szabotázsriasztást elsősorban akkor történik, ha megsérül a riasztórendszer, vagy elvágnak egy kábelt. Hozzátette, szerinte áramszünet riasztás is volt. Ezt igazolta később a diszpécsernek átadott eseménynapló is, ami a tragédia éjszakájáról készült.

– Ha beérkezik egy ilyen jelzés, elindul nálunk egy számláló. Elkezdünk telefonálni, az ügy értesítendőit hívjuk fel. Ha a számláló elér egy bizonyos szintet, el kell indítanunk egy járőrt, aki ellenőriz. Az ellenőrzés után ismét el kell érnünk az ügyfelet. Az értesítendők listáján csak egy személy volt megadva, Babicsek Bernát. Én küldöm a járőrnek a címet, hogy ő mit csinál, az már az ő szabályzatában van leírva. Ha ő végez a dolgával, akkor küld egy jelzést, hogy milyen volt az ellenőrzés. Sok olyan ingatlan van, ahol csak részlegesen lehet ellenőrizni az ingatlant, akár kutyák miatt is. Ezt az ügyfél is tudja már a szerződéskötéskor