A várandós Csézy elárulta: A kislányommal mindent "megbeszélünk"

Nem ő az egyetlen

Az idei év másik örömhíre amellett, hogy Csézy gyermeket vár, hogy Tornóczky Anita is várandós. Csakúgy, mint Csézy, ő is sokat küzdött a gyermekáldásért, ráadásul egyidősek is: mindketten idén ünnepelték a 45. születésnapjukat!