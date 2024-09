Hoppá: Tolvai Reni megmutatta az új kocsiját, ilyen luxusverdát sem sűrűn lát az ember

A gyönyörű és tehetséges énekesnő, Tolvai Reni a rajongói legnagyobb bánatára nemrég sajnos kiesett a Sztárban Sztár All Stars-ból, amiben többször is elkápráztatta a nézőket az elképesztő produkcióival és persze a bámulatos hangjával – úgy tűnik, hogy egyszer fent, egyszer lent, hiszen most nem akármit osztott meg a követőivel a híresség.

Tolvai Reni / Fotó: TV2 / hot magazin

Tolvai Reni valószínűleg szomorkodott, amiért búcsút kellett mondania a Sztárban Sztár All Stars-nak, hiszen ez egy igazán különleges kaland minden versenyző számára. Most viszont bőven van miért örülnie, ugyanis megosztotta a közösségi oldalán, hogy lett egy új kocsija, ráadásul nem akármilyen álomautóról van szó.

Tolvai Renin látni, hogy büszke az új, fantasztikus verdájára, ami teljesen érthető, mivel egy olyan járműről van szó, amiről sokan talán még csak álmodozni sem mernek.

A követők persze elárasztották gratuláló kommentekkel Tolvai Reni posztját, amiben felfedte az új autóját – itt lehet megtekinteni a kocsit: